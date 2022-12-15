Российские войска уничтожили около 35 украинских боевиков на купянском направлении

Российские войска сорвали попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, уничтожив до 35 боевиков. Об этом сообщил 15 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что попытка атаки ВСУ была сорвана упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, а также ударами армейской авиации в направлении населенного пункта Софиевка Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа», — добавил Конашенков.

Накануне стало известно, что артиллерия ВС РФ уничтожила до 100 украинских военных на купянском направлении. Также у противника были уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

13 декабря в оборонном ведомстве также сообщили, что российские войска поразили позиции украинских боевиков и иностранных наемников на купянском направлении.

В результате было уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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