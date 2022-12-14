Артиллерия ВС РФ уничтожила до 100 украинских военных на купянском направлении. Об этом в среду, 14 декабря, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ отбили контратаки четырех штурмовых групп ВСУ на южнодонецком направлении.

Днем ранее российские войска поразили позиции украинских боевиков и иностранных наемников на купянском направлении. В результате было уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

11 декабря в Минобороны РФ рассказали, что на купянском направлении российские войска нанесли огнем артиллерии поражение по скоплениям живой силы и военной техники украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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