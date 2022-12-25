ВС России на донецком направлении уничтожили более 80 украинских военных и наемников

Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили более 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников на донецком направлении. Об этом 25 декабря рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля», — сообщили в минобороны.

Конашенков добавил, что за сутки на купянском и краснолиманском направлениях подразделения ВСУ потеряли около 90 человек убитыми и ранеными.

«На купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщил он.

Представитель Минобороны также добавил, что на краснолиманском направлении ВС РФ при помощи артиллерийских и тяжелых огнеметных систем поразили две ротные тактические группы ВСУ в районе населенного пункта Терны, а также две украинские разведгруппы, которые действовали в направлении населенного пункта Червоная Диброва.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», — рассказал Конашенков.

По словам МО, подразделения ВС РФ также уничтожили около 50 солдат ВСУ в ходе контратаки в районе населенных пунктов Павловка и Владимировка.

«На южнодонецком направлении огнем артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка и Владимировка Донецкой Народной Республики», — сообщил представитель Минобороны, добавив, что украинская армия потеряла в том числе еще один танк и три боевые бронированные машины.

Накануне, 24 декабря, Конашенков сообщил о том, что ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных и четыре бронированные машины на купянском направлении. Кроме того, на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР) ликвидировано более 40 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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