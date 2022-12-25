Реклама
Прямой эфир
Экономика
Силуанов указал на выгоду США от санкций против России
Армия
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Спорт
ФК «Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера
Мир
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение оттепели в Москву
Экономика
Новак предрек миру дефицит ресурсов и новый кризис через 5-10 лет
Мир
На всей Украине объявлена воздушная тревога
Происшествия
Фура протаранила легковушку на шоссе Энтузиастов в Москве
Экономика
Новак назвал технически возможным отремонтировать «Северные потоки»
Политика
Путин назвал целью России объединение русского народа
Армия
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Мир
Путин указал на роль Запада в провоцировании конфликта на Украине
Сюжет:

ВС России на донецком направлении уничтожили более 80 украинских военных и наемников

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили более 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников на донецком направлении. Об этом 25 декабря рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля», — сообщили в минобороны.

Впали в бегство: почему на Украине ужесточили наказание за дезертирство
За нарушения дисциплины в ВСУ грозит до 12 лет заключения

Конашенков добавил, что за сутки на купянском и краснолиманском направлениях подразделения ВСУ потеряли около 90 человек убитыми и ранеными.

«На купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщил он.

Представитель Минобороны также добавил, что на краснолиманском направлении ВС РФ при помощи артиллерийских и тяжелых огнеметных систем поразили две ротные тактические группы ВСУ в районе населенного пункта Терны, а также две украинские разведгруппы, которые действовали в направлении населенного пункта Червоная Диброва.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», — рассказал Конашенков.

По словам МО, подразделения ВС РФ также уничтожили около 50 солдат ВСУ в ходе контратаки в районе населенных пунктов Павловка и Владимировка.

«На южнодонецком направлении огнем артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка и Владимировка Донецкой Народной Республики», — сообщил представитель Минобороны, добавив, что украинская армия потеряла в том числе еще один танк и три боевые бронированные машины.

Накануне, 24 декабря, Конашенков сообщил о том, что ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных и четыре бронированные машины на купянском направлении. Кроме того, на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР) ликвидировано более 40 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022