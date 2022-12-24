ВС РФ уничтожили до 50 военных ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 50 украинских военных и четыре бронированные машины на купянском напрвлении. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа», — сказал он.

Кроме того, на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР) ликвидировано более 40 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Конашенков добавил, что на донецком направлении российская армия уничтожила сводную тактическую группу иностранных наемников и нанесла поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки ДНР. Потери противника составили до 60 украинских военных и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.

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