Российские военные уничтожили до 80 украинских боевиков на донецком направлении за сутки. Об этом 23 декабря заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей», — сообщил Конашенков.

Отмечается, что благодаря ударам ВКС России также удалось уничтожить опорные пункты украинских боевиков в районе города Артемовск (украинское название — Бахмут). В течение суток, отметил Конашенков, российские войска продолжали наступательные действия.

Более того, на южнодонецком направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, три пикапа и четыре бронетранспортера.

Ранее, 21 декабря, Конашенков рассказал, что российские войска заняли новые господствующие высоты и рубежи на донецком направлении. За сутки на данном направлении было уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

20 декабря в оборонном ведомстве также рассказали, что российские войска, продолжая наступление на донецком направлении, уничтожили за сутки более 100 украинских боевиков.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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