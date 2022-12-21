ВС РФ за сутки уничтожили на донецком направлении более 80 украинских боевиков

На донецком направлении российские войска заняли новые господствующие высоты и рубежи, за сутки уничтожив более 80 украинских военных. Об этом сообщил в среду, 21 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Он сообщил также об уничтожении на этом направлении одного танка, трех боевых машин пехоты и четырех автомобилей.

По словам Конашенкова, на южнодонецком направлении потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Он также отметил успехи российской авиации и артиллерии в зоне специальной военной операции (СВО).

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражено 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ.

Днем ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ продолжили наступление на донецком направлении, уничтожив при этом за сутки более 100 украинских боевиков.

Заявлялось также и об ударах по Вооруженным силам Украины на краснолиманском и купянском направлениях, где было ликвидировано до 30 боевиков.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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