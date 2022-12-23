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NYT сообщила о безвыходной ситуации для украинской армии

The New York Times: у украинской армии наблюдаются большие потери, а запасы западных боеприпасов истощились
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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У украинской армии наблюдаются большие потери, а запасы западных боеприпасов истощились. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявили журналисты Джулианна Барнс, Хелена Купер и Эрик Шмитт в статье для газеты The New York Times.

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Отмечается, что первые 10 месяцев конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) сражались до упора при значительной поддержке США. Однако в ближайшие месяцы у Украины могут возникнуть большие сложности. По словам журналистов, Россия продолжает улучшать свою оборону, а запасы ВСУ практически иссякли.

«Тысячи убитых украинских солдат и истощение запасов боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, — такую цену заплатила украинская армия», — говорится в материале.

Кроме того, большую часть года Украина выпускала за неделю гораздо больше артиллерийских снарядов, чем США могли произвести за месяц, подчеркнули обозреватели.

1 декабря бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning заявил, что потери ВСУ и проблемы с поставками западного вооружения Киеву приведут к тому, что к концу конфликта Украина потеряет весь юг и левобережье Днепра. Также обозреватель отметил не сильное влияние санкций Запада на Россию и при этом разрушительное для стран ЕС и США.

До этого, 29 ноября, в Крыму предрекли скорое прекращение существования Украины как государства. Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков высказал мнение, что Украина и ее армия не смогут пережить предстоящую зиму.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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