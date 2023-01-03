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ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации «иностранного легиона»

ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации «иностранного легиона», уничтожено более 130 боевиков
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли высокоточные удары по пунктам «иностранного легиона» в районах Масляковки и Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР), уничтожив более 130 иностранных наемников. Об этом 3 января сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск ДНР уничтожено более 130 иностранных наемников», — сказал Конашенков.

Он также сообщил, что российские военные вскрыли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краматорска и уничтожили две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР, в том числе Донецка.

По его словам, на этом направлении российскими войсками также были уничтожены четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, более 800 реактивных снарядов к этим системам, шесть вражеских автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.

Кроме того, как рассказал Конашенков, российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области.

26 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в зоне проведения спецоперации на Украине воюют наемники более чем из 30 стран. Он отметил, что присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

До этого, 9 декабря, Марочко рассказал, что иностранные наемники, недавно подписавшие контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в зону боевых действий в Артемовске. Он отметил, что Киев заманивает их туда обманом для компенсации потерь среди своих подразделений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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