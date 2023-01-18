Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

Врио главы ДНР Денис Пушилин 18 января сообщил, что в Соледаре удалось взять в плен иностранных наемников. При этом, по его словам, конкретных цифр относительно потерь ВСУ пока нет, но потери исчисляются тысячами.

14 января беженка из Соледара рассказала, что в составе украинских сил в городе находились наемники из Польши и Великобритании. Она добавила, что украинские войска обстреливали фосфорными снарядами гуманитарные конвои с беженцами в Соледаре.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов и российские военнослужащие приступили к зачистке шахт.

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