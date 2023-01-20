Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре

Военный корреспондент российского интернет-издания Readovka Анастасия Елсукова получила ранение при выполнении редакционного задания в Соледаре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в пятницу, 20 января, задания сообщает Telegram-канал издания.

«Настя находилась в Соледаре в составе группы военкоров, и вся группа попала под обстрел», — говорится в сообщении.

У журналистки раздроблено колено. Сейчас ее оперируют в госпитале в Первомайске.

Как отмечает издание, эвакуацию военкора организовали сотрудники ЧВК «Вагнер».

Ранее, 16 января, сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал корреспонденту «Известий», что в Соледаре бойцы столкнулись с серьезным сопротивлением украинских националистов. По его словам, освободить город удалось благодаря грамотной тактике ВС России, а также превосходству российских подразделений в уличных боях.

Освобождение Соледара было завершено вечером 12 января. По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска потеряли в боях за Соледар тысячи человек. При этом он добавил, что бои за городом продолжаются. В частности, там «продолжает продвигаться вперед» ЧВК «Вагнер».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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