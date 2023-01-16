Сотрудники ЧВК «Вагнер» рассказали «Известиям» подробности боев за Соледар

Сотрудники ЧВК «Вагнер» рассказали корреспонденту «Известий» 16 января, благодаря какой тактике был освобожден город Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Артиллерия отрабатывала огневые точки, и пока украинские боевики не успевали поднять голову, мы производили штурм дома. Сразу бросались в бой, они не успевают понять, что происходит. В такие моменты мы были быстрее, резче, более подготовлены», — объяснил один из сотрудников штурмовых групп «Вагнера» корреспонденту издания на месте событий.

По словам собеседника «Известий», свою роль в освобождении города сыграла именно эта грамотная тактика, координация отрядов между собой, с артиллерией и авиацией, а также превосходство российских подразделений в уличных боях.

«Мы столкнулись с действительно серьезным противником и с серьезным сопротивлением украинских националистов. Могу сказать одно: мы, несмотря на весь их профессионализм, превосходим их по всем статьям. Город — это наша стихия, и с нами тягаться здесь бесполезно!» — считает боец ЧВК.

Корреспонденты «Известий» одними из первых посетили город. Они засвидетельствовали, что бои на улицах города полностью завершены. Но Соледар имеет уникальную систему подземных выработок соли, где действующие шахты смыкаются с закрытыми и даже с подземными санаториями, в которых лечили проблемы с дыханием.

Отступая из города, вооруженные формирования Украины (ВФУ) взорвали входы в шахты, но, конечно, не все. Корреспонденты издания стали свидетелями того, как штурмовые группы двигались на зачистку подземных комплексов, где им, возможно, предстоит столкнуться с противником в темноте туннелей на глубине 300 м. На поверхности же бои переместились уже за черту города, слышна работа артиллерии и очереди тяжелых пулеметов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Город — это наша стихия, и тягаться с нами здесь бесполезно