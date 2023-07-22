МО РФ заявило об обстреле ВСУ группы журналистов кассетными боеприпасами

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 22 июля нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости», которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В результате удара ВСУ непосредственно кассетными боеприпасами ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. Во время эвакуации журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев от полученных ранений из-за разрыва кассетного боеприпаса скончался.

Состояние других пострадавших, по данным Минобороны, средней тяжести, но стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полевых медучреждениях ведомства.

Среди пострадавших — корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Журналист получил множественные осколочные ранения и перелом ноги. У оператора зафиксированы также осколочные ранения мягких тканей и перелом тазобедренных костей.

Также ранение получил корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.