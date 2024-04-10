Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ недалеко от Кременной
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду, 10 апреля, сообщил источник «Известий».
По предварительным данным, оператор съемочной группы получил ранение.
Накануне двое жителей Кременной пострадали в результате ударов ВСУ. Глава муниципалитета Вячеслав Третьяков сообщил, что в течение дня украинская армия продолжила обстреливать город. ВСУ применили не только артиллерию, но и беспилотники, добавил он.
Кроме того, журналисты не впервые становятся целями для атак украинских военных. Так, в июле прошлого года военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле. Также ранения получил фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский. Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что попавшие под обстрел журналисты готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.