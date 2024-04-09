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Двое жителей Кременной в ЛНР получили ранения в результате удара ВСУ

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Двое мирных жителей города Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР) получили ранение в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил глава муниципалитета Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.

«При ударе вражеской артиллерии 8 апреля 2024 года пострадали мирные жители Кременной: мужчина 1964 года рождения и женщина 1968 года. Пострадавших доставили в районную больницу <…> В дальнейшем они будут направлены в республиканскую клиническую больницу», — написал он.

Чиновник добавил, что 9 апреля украинская армия продолжила обстреливать город. ВСУ применили не только артиллерию, но и беспилотники. От удара дрона в частном домовладении произошел пожар, который удалось в кратчайшие сроки ликвидировать. По словам Третьякова, жертв и пострадавших нет.

Глава муниципалитета выразил благодарность сотрудникам МЧС России, которые устранили все последствия ударов, несмотря на опасность повторны атак.

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Ранее, 6 апреля, сообщалось, что в Донецке 11 мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали при обстрелах города со стороны ВСУ. По словам главы региона Дениса Пушилина, также в результате атаки повреждены девять жилых домостроений в Куйбышевском, Петровском, Буденновском районах Донецка, в Никитовском районе Горловки, а также больница в Куйбышевском районе Донецка.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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