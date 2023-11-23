«Для ВСУ журналисты стали целью»: в зоне СВО погиб военкор Максудов

В четверг, 23 ноября, в больнице скончался корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Накануне он был ранен недалеко от передовых позиций в Запорожской области. Украинские боевики с дрона сбросили на группу российских журналистов осколочные боеприпасы. За несколько дней до трагедии Борису исполнилось 38 лет. В Кремле отметили, что журналисты становятся специальными целями для наших врагов, и эта опасность будет только возрастать. Союз журналистов России выступил с инициативой наградить погибшего корреспондента орденом Мужества.

«ВОГ сдетонировал рядом с Борисом»

Атака на российских журналистов случилась 22 ноября на запорожском направлении. Корреспонденты в сопровождении военнослужащих поехали в одну из общевойсковых частей, действующих в районе Вербового и Работино. Из соображений безопасности непосредственно перед линией боевого соприкосновения они разделились на две группы. Первая отработала на передовой, но по дороге назад ее обнаружили дроны противника. Журналистам удалось спрятаться, а затем быстро покинуть опасный район.

— Вторую группу, где был Борис, коптер также обнаружил при возвращении, — рассказала военкор «Известий» Мери Бадунц, работающая в этом районе. — Беспилотник их плотно держал. Сначала был первый сброс — рядом. Журналисты пытались спрятаться в лесополосе, но не удалось. Деревья облетели уже, голые, кругом выжженное поле и сгоревшие машины. Они залегли. Был второй сброс — ВОГ (осколочный боеприпас для гранатометов. — «Известия») сдетонировал рядом с Борисом. Осколки пробили шею и легкое.

По ее словам, в это время водитель группы Первого канала увидел ребят и отвлек внимание на себя — сел за руль и поехал. Коптер улетел. Вернувшись, он подобрал Бориса.

— Его тут же загрузили в машину, отвезли в больницу, вкололи обезболивающие, начали оказывать более квалифицированную медпомощь, — рассказала Мери.

Борис Максудов незадолго до получения ранения в результате атаки украинского беспилотника на журналистов, готовивших материал, 22 ноября 2023 года Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Военкор «Известий» Алексей Полторанин, работающий в зоне СВО с самых первых дней и получивший ранение в октябре, уверен, что украинские боевики целенаправленно ведут охоту за журналистами.

— Для ВСУ журналисты давно стали целью, — считает он. — На передовой нам всё чаще приходилось работать не с камерой и микрофоном, а с телефоном. С помощью коптеров и других средств противник старается отследить наши передвижения. Когда мы получили ранения, над железнодорожной станцией висели два коптера. И удар нанесли не по цистернам, которые там были, а именно туда, где находились пожарные и журналисты.

Военкор «Известий» Леонид Китрарь познакомился с Борисом Максудовым в самом начале СВО.

— Вместе мы работали на киевском направлении, на чернобыльской станции, — вспомнил он. — Тогда Боря говорил, что военные конфликты и все связанные с этим истории ему не слишком-то интересны, но тем не менее работать никогда не отказывался. Был, наверное, какой-то девиз у Бори: он шел вперед, не зная, что там ждет.

Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на журналистов, готовивших материал, 22 ноября 2023 года Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Для журналистского сообщества смерть Бориса Максудова стала полной неожиданностью: накануне в военном ведомстве заявили, что жизнь раненого вне опасности. Теперь работающие в зоне СВО журналисты задаются вопросом, почему была преуменьшена угроза жизни коллеги. А кроме того, обращают внимание и на организацию работы журналистов на передовой – нередко их собирают большими группами, отчего риск попасть под обстрел возрастает.

Призвание — телерепортер

Коллеги погибшего журналиста по ВГТРК назвали его смерть «невосполнимой утратой для телеканала».

Борис Максудов родился в Узбекистане, но позже его семья переехала в Россию. После окончания Сочинского госуниверситета пришел в журналистику. Начинал в печатном издании, но вскоре понял, что его призвание — быть телерепортером.

В этом качестве Борис начинал работать на ГТРК Сочи, а последние несколько лет снимал сюжеты на телеканале «Россия 24». Неоднократно вел репортажи из горячих точек и зоны СВО.

В Запорожской области находился последний месяц, освещая события на линии боевого соприкосновения.

Фото: vk.com/Борис Максудов Борис Максудов

За несколько дней до трагедии, 18 ноября, Борису исполнилось 38 лет.

«ВГТРК и редакция телеканала «Россия 24» приносят соболезнования родным, коллегам и друзьям Бориса», — говорится в сообщении телекомпании.

В офисе ВГТРК установили мемориал в память о Борисе Максудове.

Особая цель для боевиков

— Очевидно, что они (военные журналисты. — «Известия») тоже становятся специальными целями для наших врагов, и очевидно, что эта опасность будет дальше только возрастать, — заявил 23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . — Поэтому хочется обратиться ко всем военкорам, которые продолжают работать, просто сказать им: «Ребята, будьте осторожны!».

Кремль глубоко соболезнует родным Максудова, всему коллективу ВГТРК и сообществу военкоров, подчеркнул он.

— Это трагедия каждый раз. И каждый раз это свидетельствует о том, какую опасную работу делают военкоры, — сказал Дмитрий Песков.

Мужчина у портрета погибшего корреспондента Бориса Максудова в офисе ВГТРК Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Союз журналистов России выступил с предложением посмертно наградить погибшего военкора государственной наградой — орденом Мужества. Председатель СЖР Владимир Соловьев напомнил, что профессия журналиста, в особенности военного корреспондента, сопряжена с риском. Он заверил, что организация готова оказать помощь его семье.

С инициативой посмертно наградить Бориса Максудова орденом Мужества выступил также член Общественной палаты России, председатель херсонского отделения Союза журналистов Александр Малькевич. Он отметил, что ВСУ «наносят прицельные удары по нашим военкорам, грубо нарушая нормы международного права». Предложение было поддержано Общественной палатой.

Случаи ранений и гибели журналистов в зоне СВО

Российские военкоры регулярно попадают под обстрелы украинских боевиков. Неоднократно получали ранения и корреспонденты «Известий». Последний случай произошел 31 октября этого года, когда наша съемочная группа работала в Донецке. Тогда пострадали Алексей Полторанин, Евгений Быковский и Александр Мартемьянов.

Летом этого года военкор «Известий» Роман Польшаков, оператор Дмитрий Шиков и фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский были ранены при обстреле в районе Пятихатки в Запорожской области, когда готовили репортаж об обстрелах противником населенных пунктов. Там же погиб военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев.

29 марта 2022 года корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение в Мариуполе , когда оказывал помощь пострадавшему российскому солдату. В журналиста стрелял украинский снайпер.

Выписка из больницы журналистов «Известий» корреспондента Романа Польшаков и оператора Дмитрия Шикова после ранений в зоне СВО, август 2023 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

17 апреля 2022 года на заводе Ильича в Мариуполе корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова попала под обстрел из автоматического станкового гранатомета. Российские военные приняли основной удар на себя, закрыв ее. В девушку попало восемь осколков.

В ночь на 14 июня 2022 года погиб военный журналист полковник Сергей Постнов — начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии.

1 октября 2022 года стало известно, что при освещении боев под Авдеевкой в ДНР погиб журналист Алексей Ильяшевич, обозреватель калининградского онлайн-издания RuBaltic.

20 октября 2022 года вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. Среди погибших были два сотрудника телеканала «Таврия».