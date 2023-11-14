«Снова поеду в зону СВО, без раздумий. Только подлечусь»

Военкоров «Известий» Алексея Полторанина и Евгения Быковского 14 ноября выписали из московского Института им. Склифосовского. Они проходили там лечение после того, как 31 октября были ранены во время обстрела Донецка. Реабилитация наших коллег продлится до конца года, но уже сейчас можно говорить, что последствия ранений не помешают им вернуться к журналисткой работе. Страха работы на переднем крае у них не появилось, рассказали военкоры. А получивший вместе с ними более легкие ранения Александр Мартемьянов уже снимает репортажи в зоне СВО.

Взять билеты и отправиться к семье

— Свежий воздух, наконец-то. Впервые за две недели, — реагирует военкор «Известий» Алексй Полторанин, выйдя на крыльцо Института им. Склифосовского. 14 ноября его и Евгения Быковского выписали из больницы.

На улице корреспондентов поджидал редакционный автобус. Сев в салон Быковский рассказал о своем самочувствии.

— Я ходить начал раньше, чем Леша, но ощущения необычные, потому что в животе всё еще зарастает. Как-то непривычно еще ходить. Но главное, что руки и ноги целы, всё что надо было — зашили, что смогли — достали, — отметил он.

Полторанин, показывая на руку своего товарища, пошутил, что, если дотронутся до кожи Евгения, можно почувствовать, как катаются шарики от украинского кассетного боеприпаса, которые врачи решили не доставать из мягких тканей. Украинские военные не стесняются обстреливать российские города кассетными боеприпасами, которые наибольшую опасность представляют именно для мирного населения, не защищенного броней боевой техники.

— Осколки у меня остались навсегда, что в руке, что в ноге, — рассказал Алексей Полторанин. — Донецкие врачи сказали, что оперировать, скорее всего, не будут, московские врачи подтвердили их выводы. Потому что иначе будет серьезный урон организму.

Но боль в ноге и руке, по его словам, ещё есть. Гипс с левой ноги уже сняли, поэтому врачи разрешили ему ходить. Жена и ребенок Алексея живут не в Москве, поэтому в ближайших планах военкора взять билеты и поехать домой .

— Семья переживала, конечно, узнав о ранении, но стойко это всё вынесла. Понимали, что не стоит сейчас себя накручивать, главное, что я жив и цел, остальное заживет, — шутит Полторанин.

На вопрос, появился ли после такого случая страх работы на линии боевого соприкосновения, уверенно отвечает — нет.

— Когда работаешь в зоне СВО, чувство опасности всегда присутствует, это помогает быть более аккуратным в работе. Но когда понадобится снова поехать туда, я без раздумий поеду. Это моя работа. Только надо подлечиться. Думаю, до января ещё буду восстанавливаться, — добавил он.

По словам Евгения Быковского, его коллега Александр Мартемьянов уже снимает репортажи в зоне спецоперации и чувствует себя хорошо. Ребята смотрят все его сюжеты.

Опасная работа

31 октября группа журналистов «Известий» пострадала в Буденовском районе Донецка. В тот день украинские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня по железнодорожной станции. В этот момент там стоял состав с топливом. Через некоторое время, когда на место происшествия прибыли оперативные службы и группа журналистов «Известий», ВФУ нанесли повторный удар по станции кассетными боеприпасами. Это стало тактикой ВФУ — бить повторно в ту же точку, чтобы нанести максимальный урон спасателям, следователям и журналистам.

Евгений Быковский получил осколочное ранение груди, Александр Мартемьянов — проникающие ранения бедер на обеих ногах, а у Алексея Полторанина медики нашли проникающие ранения груди и брюшной полости. После обстрела наших коллег оперативно доставили в одну из больниц Донецка, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. 98 ноября журналистов перевезли в Москву, в Институт им. Склифосовского.

Журналисты «Известий» не первый раз становятся целью для украинских боевиков. 29 марта 2022 года Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем, когда оказывал помощь раненому российскому солдату. В журналиста стрелял украинский снайпер. Президент России Владимир Путин наградил корреспондента орденом Мужества.