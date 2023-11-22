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«Много хитрых устройств, даже для опытных саперов это риск»

Как роботы очищают Донбасс от минных полей и неразорвавшихся снарядов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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По обочине дороги на фоне заброшенной промзоны медленно ползет агрегат, чем-то напоминающий бронированный погрузчик. Это опытный экземпляр роботизированного минного трала МТ-2 производства одной из российских компаний. Недавно освобожденные территории Донецкой области — это едва ли не одно сплошное минное поле. Здесь проходила линия боевого соприкосновения с 2014 года, здесь шли тяжелые позиционные бои с момента начала СВО. Россыпи противопехотных, противотанковых мин, неразорвавшихся снарядов — то, что мешает восстановлению Донбасса. Очисткой территории занимаются и саперы Минобороны, и МЧС, и частные компании. «Известия» побывали на разминировании в районе Докучаевска и оценили преимущества использования новых роботизированных систем.

Сезон на исходе

Середина ноября — практически конец «сезона» разминирования. Вскоре холод и снег остановят работы до весны. Поэтому саперы бьются за каждый метр. Подъезжаем к местам, по которым проходила линия боевого соприкосновения еще с 2014 года. Остается позади опорный пункт, который долгие годы был последним со стороны ДНР. Он находится в руинах старых промышленных ангаров. Еще совсем недавно за ним начинались окопы первой линии обороны Донбасса. Легкость, с которой сегодня можно проехать это место, даже непривычна.

Дальше — бывшая нейтральная полоса. На ней стоит грузовик с крупным гусеничным роботом на прицепе. Такая техника ускоряет процесс разминирования, во многом заменяет собой саперов. Конечно, ценой «потерь» среди самих машин, которые принимают на себя взрывы.

минный трал МТ-2

Минный трал МТ-2

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Это опытный образец, — рассказывает «Известиям» Антон, руководитель проекта по созданию минного трала МТ-2 на предприятии «ДСТ-Урал». — Здесь мы проводим опытную эксплуатацию, дорабатываем и затем поставляем трал различным ведомствам, которые в нем заинтересованы. Это уже четвертая машина. Изначально мы произвели три машины первой версии — МТ-1, одну из них подарили подразделениям МЧС ДНР. Она и сейчас в работе и спасает жизни. А это модернизированная версия — МТ-2.

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Мины всех типов, включая противопехотные, неразорвавшиеся боеприпасы, которыми богато усеяна территория Донбасса, — то, что замедляет восстановление инфраструктуры региона, зачастую приводит к жертвам среди мирных жителей. Поэтому гуманитарное разминирование ведут и силы МЧС, и военные, и частные компании.

Проблемы местности

— Здесь стоит много хитрых мин, на неизвлечение, даже опытные инженеры обезвреживают их с трудом, рискуя. Встречаются растяжки на основе осколочных мин, часто в высоком кустарнике или траве, — без машины приближаться к ним небезопасно, — рассказывает Антон об особенностях разминирования.

мт-2
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Другие сложности — многочисленные промышленные зоны, разрушенная жилая застройка и плотные глинистые почвы в полях. Под воздействием дождей и снега мины за год-два уходят в грунт так, что их не видно саперу. А летом, когда земля становится сухой и твердой, необходимы мощные бойковые тралы, чтобы пробить ее на нужную глубину — около 20 см.

— На нашей машине два рабочих органа: бойковый и катковый тралы. Первым мы работаем на грунте. А в условиях городской застройки или промышленных зон — катковым: он по твердой поверхности наезжает на мину и приводит к подрыву, — рассказывает Антон.

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Погрузчик-сапер

Наш собеседник подробно объясняет конструкцию роботизированного комплекса МТ-2 от «ДСТ-Урал». Интересно, что машина разработана достаточно быстро, за основу взят серийный погрузчик. Машину закрыли броней, убрали кабину, которая не нужна роботу на дистанционном управлении. Зато появились четыре видеокамеры. А впереди установили рабочий орган — минный трал. Его ширина больше 2 м. Поэтому за ним по отчищенной поверхности может сразу идти автомобиль. Пульт управления позволяет работать из укрытия.

мт-2
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Экипаж» робота — всего два человека. Причем непосредственно управлять им может один оператор. Пульт предельно прост и интуитивно понятен: два джойстика, один отвечает за движение платформы, второй — трала. Мы пробуем себя в качестве операторов, и это оказывается достаточно легко — практически как гонять на игрушечной машинке. Но когда МТ-2 приступает к работе, от управления нас тактично отстраняют.

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Вот робот выходит на участок разминирования. На полных оборотах слышен скрежет — это бойки трала натыкаются на металл. Взрывов нет, но заметно, как из земли вылетают выбитые ударами куски корпусов реактивных снарядов. Следы боев здесь почти на каждом метре.

мт-2
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Асфальтовая дорога, обочины которой сейчас разминирует МТ-2, проходит вдоль лесополосы, за ней — промзона. Ползет робот медленно — буквально 1–2 км/ч. Но по сравнению с тем, как работали бы пешие саперы, это большая скорость. Полоса за полосой, пока комплекс не дойдет до лесополосы. Но даже это не станет финалом очистки участка. Разминирование леса — отдельная и не менее сложная задача.

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