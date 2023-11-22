«Много хитрых устройств, даже для опытных саперов это риск»
По обочине дороги на фоне заброшенной промзоны медленно ползет агрегат, чем-то напоминающий бронированный погрузчик. Это опытный экземпляр роботизированного минного трала МТ-2 производства одной из российских компаний. Недавно освобожденные территории Донецкой области — это едва ли не одно сплошное минное поле. Здесь проходила линия боевого соприкосновения с 2014 года, здесь шли тяжелые позиционные бои с момента начала СВО. Россыпи противопехотных, противотанковых мин, неразорвавшихся снарядов — то, что мешает восстановлению Донбасса. Очисткой территории занимаются и саперы Минобороны, и МЧС, и частные компании. «Известия» побывали на разминировании в районе Докучаевска и оценили преимущества использования новых роботизированных систем.
Сезон на исходе
Середина ноября — практически конец «сезона» разминирования. Вскоре холод и снег остановят работы до весны. Поэтому саперы бьются за каждый метр. Подъезжаем к местам, по которым проходила линия боевого соприкосновения еще с 2014 года. Остается позади опорный пункт, который долгие годы был последним со стороны ДНР. Он находится в руинах старых промышленных ангаров. Еще совсем недавно за ним начинались окопы первой линии обороны Донбасса. Легкость, с которой сегодня можно проехать это место, даже непривычна.
Дальше — бывшая нейтральная полоса. На ней стоит грузовик с крупным гусеничным роботом на прицепе. Такая техника ускоряет процесс разминирования, во многом заменяет собой саперов. Конечно, ценой «потерь» среди самих машин, которые принимают на себя взрывы.
Минный трал МТ-2
— Это опытный образец, — рассказывает «Известиям» Антон, руководитель проекта по созданию минного трала МТ-2 на предприятии «ДСТ-Урал». — Здесь мы проводим опытную эксплуатацию, дорабатываем и затем поставляем трал различным ведомствам, которые в нем заинтересованы. Это уже четвертая машина. Изначально мы произвели три машины первой версии — МТ-1, одну из них подарили подразделениям МЧС ДНР. Она и сейчас в работе и спасает жизни. А это модернизированная версия — МТ-2.
Мины всех типов, включая противопехотные, неразорвавшиеся боеприпасы, которыми богато усеяна территория Донбасса, — то, что замедляет восстановление инфраструктуры региона, зачастую приводит к жертвам среди мирных жителей. Поэтому гуманитарное разминирование ведут и силы МЧС, и военные, и частные компании.
Проблемы местности
— Здесь стоит много хитрых мин, на неизвлечение, даже опытные инженеры обезвреживают их с трудом, рискуя. Встречаются растяжки на основе осколочных мин, часто в высоком кустарнике или траве, — без машины приближаться к ним небезопасно, — рассказывает Антон об особенностях разминирования.
Другие сложности — многочисленные промышленные зоны, разрушенная жилая застройка и плотные глинистые почвы в полях. Под воздействием дождей и снега мины за год-два уходят в грунт так, что их не видно саперу. А летом, когда земля становится сухой и твердой, необходимы мощные бойковые тралы, чтобы пробить ее на нужную глубину — около 20 см.
— На нашей машине два рабочих органа: бойковый и катковый тралы. Первым мы работаем на грунте. А в условиях городской застройки или промышленных зон — катковым: он по твердой поверхности наезжает на мину и приводит к подрыву, — рассказывает Антон.
Погрузчик-сапер
Наш собеседник подробно объясняет конструкцию роботизированного комплекса МТ-2 от «ДСТ-Урал». Интересно, что машина разработана достаточно быстро, за основу взят серийный погрузчик. Машину закрыли броней, убрали кабину, которая не нужна роботу на дистанционном управлении. Зато появились четыре видеокамеры. А впереди установили рабочий орган — минный трал. Его ширина больше 2 м. Поэтому за ним по отчищенной поверхности может сразу идти автомобиль. Пульт управления позволяет работать из укрытия.
«Экипаж» робота — всего два человека. Причем непосредственно управлять им может один оператор. Пульт предельно прост и интуитивно понятен: два джойстика, один отвечает за движение платформы, второй — трала. Мы пробуем себя в качестве операторов, и это оказывается достаточно легко — практически как гонять на игрушечной машинке. Но когда МТ-2 приступает к работе, от управления нас тактично отстраняют.
Вот робот выходит на участок разминирования. На полных оборотах слышен скрежет — это бойки трала натыкаются на металл. Взрывов нет, но заметно, как из земли вылетают выбитые ударами куски корпусов реактивных снарядов. Следы боев здесь почти на каждом метре.
Асфальтовая дорога, обочины которой сейчас разминирует МТ-2, проходит вдоль лесополосы, за ней — промзона. Ползет робот медленно — буквально 1–2 км/ч. Но по сравнению с тем, как работали бы пешие саперы, это большая скорость. Полоса за полосой, пока комплекс не дойдет до лесополосы. Но даже это не станет финалом очистки участка. Разминирование леса — отдельная и не менее сложная задача.