Появились кадры с операции попавшего под обстрел ВСУ оператора «Вестей Луганска»

Оператору съемочной группы луганского филиала ВГТРК Денису Шуму, попавшему под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), провели операцию. Соответствующие кадры в среду, 10 апреля, публикуют «Вести Луганска» в своем Telegram-канале.

Журналист в результате обстрела получил осколочное ранение в ногу. Врачи из состава 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда (аэромобильного) Воздушно-десантных войск (ВДВ) России провели ему операцию и достали осколок размером 1,5 см.

«Спасибо медикам как на передовой позиции, так и в госпитале. Это настоящие герои России», — сказал Шум на операции.

В данный момент оператор находится под наблюдением в реанимации. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказал командир подразделения медиков гвардии подполковник медицинской службы Юрий Бровко.

Съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел ВСУ ранее в этот день. Пострадавшие выехали в Луганск для обследования. Огонь по ним велся из ствольной артиллерии. Телеканал опубликовал видео удара по своим журналистам.

Позже «Вести Луганск» отметили, что ВСУ пытались с помощью беспилотника добить пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы. Корреспондент съемочной группы Артем Юндас получил контузию, Шум — ранение в ногу.

В МИД РФ заявили, что Москва расценивает эту атаку ВСУ как преступную акцию режима украинского президента Владимира Зеленского. Россия в связи с произошедшим требует от профильных международных структур решительно осудить и принять надлежащие меры реагирования, добавили в дипведомстве.

Журналисты не впервые становятся целями атак украинских военных. Так, в июле прошлого года погиб при обстреле военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Тогда в Минобороны РФ сообщали, что попавшие под обстрел журналисты готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.