ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников ГТРК «Луганск»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались с помощью беспилотника добить пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы луганского филиала ВГТРК. Об этом 10 апреля сообщается в Telegram-канале «Вести Луганск».

Корреспондент съемочной группы Артем Юндас получил контузию. Он добавил, что после обстрела боевики пытались добить раненых с помощью дрона. Оператор Денис Шум получил осколочное ранение в ногу.

Ранее в этот день съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел ВСУ недалеко от Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Пострадавшие выехали в Луганск для обследования. Огонь по ним велся из ствольной артиллерии.

Телеканал опубликовали видео удара по своим журналистам.

Журналисты не впервые становятся целями атак украинских военных. Так, в июле прошлого года погиб при обстреле военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что попавшие под обстрел журналисты готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.