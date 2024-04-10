Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Чемодан с взрывчаткой найден в заброшенном доме в Запорожской области
Общество
ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников ГТРК «Луганск»
Общество
Мурашко поручил обеспечить жителей Курганской области необходимыми лекарствами
Общество
Осужденный на четыре года колонии Стрелков выразил желание участвовать в СВО
Происшествия
В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого
Общество
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг отметки 10 м 10 см
Общество
Начальник управления МВД привлекал подчиненных к ремонту своих коттеджей
Общество
Файзуллин поддержал решение построить в Орске новую мощную дамбу
Мир
Минторг США включил в черный список компании из РФ, Китая и ОАЭ
Мир
В Верховной раде не исключили «мобилизацию» автомобилей украинцев
Мир
Столтенберг поприветствовал идею Финляндии разместить структуру НАТО рядом с РФ
Наука и техника
В РАН назвали «Ангару-5» будущим российской космонавтики
Наука и техника
В РАН рассказали о промежуточных результатах проекта «SIRIUS-23»
Мир
На Украине призвали женщин быть готовыми к мобилизации
Мир
Британская BAE Systems заключила контракт на ремонт гаубиц L119 на Украине
Мир
Посол Мексики прокомментировал данные СВР о вербовке мексиканцев в ВСУ
Сюжет:

ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников ГТРК «Луганск»

0
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались с помощью беспилотника добить пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы луганского филиала ВГТРК. Об этом 10 апреля сообщается в Telegram-канале «Вести Луганск».

Корреспондент съемочной группы Артем Юндас получил контузию. Он добавил, что после обстрела боевики пытались добить раненых с помощью дрона. Оператор Денис Шум получил осколочное ранение в ногу.

Бойцы без правил: в Мариуполе снайпер ранил корреспондента «Известий»
Украинские боевики целенаправленно открыли огонь по российской съемочной группе

Ранее в этот день съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел ВСУ недалеко от Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Пострадавшие выехали в Луганск для обследования. Огонь по ним велся из ствольной артиллерии.

Телеканал опубликовали видео удара по своим журналистам.

Журналисты не впервые становятся целями атак украинских военных. Так, в июле прошлого года погиб при обстреле военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что попавшие под обстрел журналисты готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024