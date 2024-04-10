При обстреле журналистов ГТРК «Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны РФ

В результате обстрела украинских боевиков, под который попала съемочная группа «ГТРК Луганск» в Луганской Народной Республике (ЛНР), погиб сопровождавший ее офицер пресс-службы Минобороны России Евгений Половодов. Об этом 10 апреля сообщила телекомпания ВГТРК.

«Оператору Денису Шуму, раненному в ногу, сделали операцию, он остается в госпитале. Корреспондент Артем Юндас получил контузию», — указывается в Telegram-канале программы «Вести».

Ранее, 10 апреля, МИД РФ заявил, что Россия расценивает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на журналистов съемочной группы «Вести Луганск», регионального филиала ВГТРК, в Донбассе как преступную акцию режима украинского президента Владимира Зеленского.

Съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел ВСУ недалеко от Кременной в ЛНР ранее в этот день. Пострадавшие выехали в Луганск для обследования. Огонь по ним велся прицельный из ствольной артиллерии. Телеканал опубликовал видео удара по своим журналистам.

Позже «Вести Луганск» сообщили, что ВСУ пытались с помощью беспилотника добить пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы. Корреспондент съемочной группы Артем Юндас получил контузию. Оператор Денис Шум получил осколочное ранение в ногу.

Врачи из состава 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда (аэромобильного) Воздушно-десантных войск (ВДВ) России провели Шуму операцию и достали осколок размером 1,5 см. По ее окончании он поблагодарил медиков. Оператор находится под наблюдением в реанимации.

Журналисты не впервые становятся целями атак украинских военных. Так, в июле прошлого года погиб при обстреле военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Тогда в Минобороны РФ сообщали, что попавшие под обстрел журналисты готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.