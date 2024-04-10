Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп обвинил Байдена в потере контроля над экономикой США
Происшествия
Чемодан со взрывчаткой найден в заброшенном доме в Запорожской области
Общество
ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников ГТРК «Луганск»
Происшествия
В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого
Общество
Более 160 человек эвакуированы из медучреждений Оренбургской области из-за паводков
Экономика
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже повысился до 93,43 рубля
Туризм
«Победа» начала летать из Москвы в Анталью два раза в день
Общество
В Курганской области из-за паводка подтоплено более 180 домов и 280 участков
Мир
Минторг США включил в черный список компании из РФ, Китая и ОАЭ
Общество
Участник организации теракта в «Крокус Сити Холле» остался под стражей
Мир
Столтенберг поприветствовал идею Финляндии разместить структуру НАТО рядом с РФ
Мир
В Пентагоне заявили о быстрой поставке оружия ВСУ в случае одобрения конгресса
Наука и техника
В РАН рассказали о промежуточных результатах проекта SIRIUS-23
Мир
На Украине призвали женщин быть готовыми к мобилизации
Мир
США рассматривают просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа
Мир
Глава политбюро ХАМАС прокомментировал убийство своих сыновей в секторе Газа
Сюжет:

При обстреле журналистов ГТРК «Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны РФ

0
Фото: Администрация Курской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате обстрела украинских боевиков, под который попала съемочная группа «ГТРК Луганск» в Луганской Народной Республике (ЛНР), погиб сопровождавший ее офицер пресс-службы Минобороны России Евгений Половодов. Об этом 10 апреля сообщила телекомпания ВГТРК.

«Оператору Денису Шуму, раненному в ногу, сделали операцию, он остается в госпитале. Корреспондент Артем Юндас получил контузию», — указывается в Telegram-канале программы «Вести».

«Для ВСУ журналисты стали целью»: в зоне СВО погиб военкор Максудов
За российскими корреспондентами в Запорожской области вели охоту с боевого дрона

Ранее, 10 апреля, МИД РФ заявил, что Россия расценивает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на журналистов съемочной группы «Вести Луганск», регионального филиала ВГТРК, в Донбассе как преступную акцию режима украинского президента Владимира Зеленского.

Съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел ВСУ недалеко от Кременной в ЛНР ранее в этот день. Пострадавшие выехали в Луганск для обследования. Огонь по ним велся прицельный из ствольной артиллерии. Телеканал опубликовал видео удара по своим журналистам.

Позже «Вести Луганск» сообщили, что ВСУ пытались с помощью беспилотника добить пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы. Корреспондент съемочной группы Артем Юндас получил контузию. Оператор Денис Шум получил осколочное ранение в ногу.

Врачи из состава 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда (аэромобильного) Воздушно-десантных войск (ВДВ) России провели Шуму операцию и достали осколок размером 1,5 см. По ее окончании он поблагодарил медиков. Оператор находится под наблюдением в реанимации.

Журналисты не впервые становятся целями атак украинских военных. Так, в июле прошлого года погиб при обстреле военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Тогда в Минобороны РФ сообщали, что попавшие под обстрел журналисты готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024