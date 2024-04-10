Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Чемодан со взрывчаткой найден в заброшенном доме в Запорожской области
Общество
ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников ГТРК «Луганск»
Общество
Осужденный на четыре года колонии Стрелков выразил желание участвовать в СВО
Происшествия
В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого
Общество
Более 160 человек эвакуированы из медучреждений Оренбургской области из-за паводков
Экономика
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже повысился до 93,43 рубля
Туризм
«Победа» начала летать из Москвы в Анталью два раза в день
Общество
В Курганской области из-за паводка подтоплено более 180 домов и 280 участков
Мир
Минторг США включил в черный список компании из РФ, Китая и ОАЭ
Общество
Участник организации теракта в «Крокус Сити Холле» остался под стражей
Мир
Столтенберг поприветствовал идею Финляндии разместить структуру НАТО рядом с РФ
Мир
В Пентагоне заявили о быстрой поставке оружия ВСУ в случае одобрения конгресса
Наука и техника
В РАН рассказали о промежуточных результатах проекта SIRIUS-23
Мир
На Украине призвали женщин быть готовыми к мобилизации
Мир
США рассматривают просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа
Мир
Глава политбюро ХАМАС прокомментировал убийство своих сыновей в секторе Газа
Сюжет:

МИД РФ назвал атаку ВСУ на журналистов ВГТРК преступной акцией властей Киева

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия расценивает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на журналистов съемочной группы «Вести Луганск», регионального филиала ВГТРК, в Донбассе как преступную акцию режима украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в среду, 10 апреля, говорится в заявлении МИД РФ.

«Расцениваем данный инцидент как очередную преступную акцию режима Зеленского, который продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения, более того, открыто этим бравирует», — отмечено в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Россия в связи с произошедшим требует от профильных международных структур решительно осудить и принять надлежащие меры реагирования «на непрекращающуюся череду террористических атак киевской клики и ее агентуры» на представителей российской медиасферы. В Министерстве иностранных дел добавили РФ, что под прицел украинских боевиков попадают безоружные корреспонденты, фотографы и операторы, которые относятся к гражданским лицам.

«На представителей российских СМИ в нарушение международных гуманитарных норм открыта настоящая охота с применением всех возможных средств поражения. Для реализации этих преступных планов используются террористические методы устранения при молчаливом согласии западных кураторов Украины и ангажированных правозащитных структур», — резюмировал МИД России.

«Для ВСУ журналисты стали целью»: в зоне СВО погиб военкор Максудов
За российскими корреспондентами в Запорожской области вели охоту с боевого дрона

Ранее в этот день съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел ВСУ недалеко от Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Пострадавшие выехали в Луганск для обследования. Огонь по ним велся из ствольной артиллерии. Телеканал опубликовал видео удара по своим журналистам.

Позже «Вести Луганск» отметили, что ВСУ пытались с помощью беспилотника добить пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы. Корреспондент съемочной группы Артем Юндас получил контузию. Оператор Денис Шум получил осколочное ранение в ногу.

Журналисты не впервые становятся целями атак украинских военных. Так, в июле прошлого года погиб при обстреле военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Тогда в Минобороны РФ сообщали, что попавшие под обстрел журналисты готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024