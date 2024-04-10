МИД РФ назвал атаку ВСУ на журналистов ВГТРК преступной акцией властей Киева

Россия расценивает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на журналистов съемочной группы «Вести Луганск», регионального филиала ВГТРК, в Донбассе как преступную акцию режима украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в среду, 10 апреля, говорится в заявлении МИД РФ.

«Расцениваем данный инцидент как очередную преступную акцию режима Зеленского, который продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения, более того, открыто этим бравирует», — отмечено в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Россия в связи с произошедшим требует от профильных международных структур решительно осудить и принять надлежащие меры реагирования «на непрекращающуюся череду террористических атак киевской клики и ее агентуры» на представителей российской медиасферы. В Министерстве иностранных дел добавили РФ, что под прицел украинских боевиков попадают безоружные корреспонденты, фотографы и операторы, которые относятся к гражданским лицам.

«На представителей российских СМИ в нарушение международных гуманитарных норм открыта настоящая охота с применением всех возможных средств поражения. Для реализации этих преступных планов используются террористические методы устранения при молчаливом согласии западных кураторов Украины и ангажированных правозащитных структур», — резюмировал МИД России.

Ранее в этот день съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел ВСУ недалеко от Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Пострадавшие выехали в Луганск для обследования. Огонь по ним велся из ствольной артиллерии. Телеканал опубликовал видео удара по своим журналистам.

Позже «Вести Луганск» отметили, что ВСУ пытались с помощью беспилотника добить пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы. Корреспондент съемочной группы Артем Юндас получил контузию. Оператор Денис Шум получил осколочное ранение в ногу.

Журналисты не впервые становятся целями атак украинских военных. Так, в июле прошлого года погиб при обстреле военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Тогда в Минобороны РФ сообщали, что попавшие под обстрел журналисты готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.