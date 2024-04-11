Уровень воды в реке Томь в районе Томска за сутки повысился на 187 см
Уровень воды в реке Томь в районе города Томск за прошедшие сутки повысился на 187 см, в Томском районе остаются переливы дорог и подтопленные дома в селе Вершинино. Об этом 11 апреля сообщили в главном управлении МЧС России по Томской области.
«Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада (Томск. — Ред.) за сутки повысился на 187 см и составляет 591 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала повысился на 134 см и составляет 447 см при опасной отметке 750 см», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что у них на контроле находятся два перелива дорог Казанка – Батурино и Вершинино – Яр в Томском районе, а также подтопление 22 жилых домов, в которых проживают 29 человек, и 40 приусадебных участков в селе Вершинино. В ГУ МЧС по региону добавили, что жизнеобеспечение населения не было нарушено.
На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 10 апреля пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что в регионе из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей. Там же указали, что в Оренбурге фактический уровень реки Урал превысил отметку 10 м.
До этого, 5 апреля, в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).
Кроме того, в Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Глава региона Вадим Шумков отметил, что прогнозы стремительно ухудшались, а воды прибывало намного больше и быстрее, чем ожидалось. Утром 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу Звериноголовское, дорогу перекрыли. Жителей населенного пункта призвали срочно эвакуироваться. Также 8 апреля режим ЧС был введен в Тюменской области из-за неблагоприятного прогноза по паводку.