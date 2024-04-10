Более 7,7 тыс. жителей Оренбургской области эвакуированы из-за паводка

В Оренбургской области из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей, сообщает 10 апреля пресс-служба правительства региона.

По состоянию на утро 10 апреля подтопленными остаются 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области.

«Из домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 7703 человека, в том числе 1707 детей. В 36 ПВР (пунктах временного размещения. — Ред.) размещено 1513 человек, из них 262 ребенка», — уточняется в Telegram-канале пресс-службы.

Самая сложная паводковая обстановка сохраняется в Орске: подтоплено 6793 жилых дома с приусадебными участками, эвакуированы 2616 человек, в том числе 681 ребенок.

Среди прочего в правительстве региона уточнили, что в Оренбурге фактический уровень реки Урал дошел до отметки 978 см, в предполагаемой зоне подтопления оказался ряд районов города и населенных пунктов Оренбургского района.

Накануне, 9 апреля, губернатор региона Денис Паслер предупредил местных жителей о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о необходимости немедленно эвакуироваться из зон подтопления. Корреспондент «Известий» показала кадры затопленной набережной в Оренбурге.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»). Госпитализировано шесть взрослых и двое детей, однако они находятся в удовлетворительном состоянии.