Жителей Оренбурга призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 см
Жителям Оренбурга необходимо эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Об этом 9 апреля в своем Telegram-канале сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал он.
По словам мэрии города, это выше опасной отметки на 1 см. Также сайт Orsk.ru сообщил в своем Telegram-канале, что уровень воды в Орске снизился на 21 см и составляет 907 см.
5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала район Старый Город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).
Из-за ситуации в городе госпитализировали шестерых взрослых и двоих детей, но их состояние не вызывает опасений. В регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Паводки в регионе изначально прогнозировались как аномальные, но на сложившуюся критическую ситуацию повлияли меры, принятые местными властями.
9 апреля в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о требовании властей немедленно эвакуироваться из города. В зоне потопления несколько поселков и СНТ. Они находятся в поймах рек Урал и Сакмара. Мэр Сергей Салмин не исключил объявления экстренной эвакуации. Корреспондент «Известий» показала кадры затопленной набережной в Оренбурге.