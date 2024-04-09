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Корреспондент «Известий» показала затопленную набережную в Оренбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» 9 апреля показала кадры затопленной набережной в Оренбурге.

Уровень воды в реке Урал поднялся до критической отметки в 914 см. На частично затопленной набережной Оренбурга под воду ушли несколько строений, в том числе детская площадка. Также в черте города оказались затопленными санаторий «Урал», база отдыха «Берендей».

«За ночь уровень воды поднялся на 15 см», — поделился с корреспондентом «Известий» Наталией Графчиковой местный житель Сергей Остапенко. Он также рассказал, что в СНТ Заря, которое находится рядом с Оренбургом, вода может начать проникать в дома, если ее уровень повысится еще на 30 см.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцов СНТ за микрорайоном Заречный эвакуироваться. Он отметил, что если уровень воды дойдет до 930 см, то произойдет подтопление новых территорий, а также не исключил объявления экстренной эвакуации в ближайшие часы.

«Мы же не думали, что так затопит»
Монологи очевидцев и волонтеров, оказавшихся в зоне подтопления в Орске

В тот же день корреспондент «Известий» Денис Воробьев показал кадры оказавшегося в полной власти весеннего паводка города Орска Оренбургской области. Перемещаться по населенному пункту всё еще возможно лишь вплавь. Уровень воды в Орске остается довольно высоким, гуманитарную помощь, за которой выстраиваются длинные очереди, доставляют на специальных вездеходах.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала район Старый Город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Из-за ситуации в городе госпитализировали шестерых взрослых и двоих детей, но их состояние не вызывает опасений. В регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Паводки в регионе изначально прогнозировались как аномальные, но на сложившуюся критическую ситуацию повлияли меры, принятые местными властями.

9 апреля в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о требовании властей немедленно эвакуироваться из города. В зоне потопления несколько поселков и СНТ. Они находятся в поймах рек Урал и Сакмара.

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