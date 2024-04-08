«Мы же не думали, что так затопит»

В городе Орске Оренбургской области вечером в пятницу, 5 апреля, из-за резкого подъема воды в реке Урал произошел прорыв дамбы. По последним данным, затопленными оказались 10,1 тыс. домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. На сегодняшний день вода продолжает прибывать, продолжается эвакуация людей и животных из зоны бедствия. Пик паводка ожидается во вторник, 10 апреля, после этого ситуация, по прогнозам, постепенно начнет стабилизироваться. Из-за половодья в Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня, ситуацией по поручению президента будет заниматься специальная правительственная комиссия во главе главой МЧС Александром Куренковым. Из-за паводка и снижения качества водопроводной воды резко увеличился спрос на бутилированную. Жителям организовали подвоз, однако чистой воды всё равно не хватает. Помощь с водой, продуктами и прочим необходимым пострадавшим оказывают как жители Орска из незатопленных районов, так и волонтеры и спасатели. Местные жители размещают свои контакты в соцсетях, предлагая воду, помощь с транспортировкой или временное жилье. «Известия» собрали монологи волонтеров и пострадавших горожан.

Монологи местных жителей о ситуации с паводком в Орске

Сергей Суханов житель, эвакуированный

«Вернулся домой где-то часа в два. А тут приходит SMS от МЧС — жителям нашего квартала приготовиться к эвакуации, резко выросла опасность подтопления. Вскоре моргнул и отключился свет. Два ближайших сетевых магазина закрылись. До последнего за наличку работал только торговый павильончик неподалеку, но и там теперь висит замок с 16 часов. Что делать? Собрали с супругой вещи, документы — и поехали к ее родственникам в район ОЗТП. Сначала хотели вызвать такси, но никто не хотел ехать на Вяземскую, где вода прибывает каждую минуту. В итоге удалось эвакуироваться на автобусе бесплатно. Ехали долго, кружным путем, много дорог было перекрыто, а водитель постоянно по телефону сверялся с кем-то, как обстановка, чтобы не попасть на залитые улицы. Мы надеемся, конечно, что до нашей квартиры на третьем этаже вода не дойдет. Уезжаем, так как жить невозможно без света и продуктов. Нам ведь обещают, что паводок пойдет на спад уже в четверг. Тогда и вернемся».

Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

Дарья Читаева, эвакуированная жительница Орска

«Ничто не предвещало беды, но 5 апреля ближе к вечеру по нашей улице начала ездить полиция с мигалками и спасатели. Полиция по громкоговорителю предупреждала об эвакуации и сборе вещей. Они обходили каждый дом, стучали в окна, некоторые выходили и эвакуировались, а некоторые не открывали и предпочитали оставаться дома. Так и мои родители: нас они эвакуировали к родственникам и знакомым, а сами помогали соседям и приютили на втором этаже дома две семьи. Ночью все легли спать, усталость взяла свое, но чуть позже соседи подходят к моим родителям и говорят: слышны какие-то звуки, можете посмотреть? Мой отец спускается и видит, что весь подвал затопило. Они начинают срочно собирать вещи и на лодке, которая была у нас подготовлена во дворе, доплывают к спасателям. Там их пересаживают и отправляют в безопасное место. Вода в доме набралась за 10 минут. Весь первый этаж дома был затоплен. Я очень благодарна таксистам, которые работали этой ночью, — просто бескорыстная помощь. Они помогали, они отвозили людей в безопасные места, к родственникам. Сейчас наша семья вся в сборе, с нами всё хорошо».

Орский ковчег: как проходит эвакуация жителей города и их питомцев Помимо спасателей МЧС, на помощь людям и животным пришли и волонтеры

Местная жительница, эвакуированная

«Позавчера ночью эвакуировались из дома в старом городе, и, так как у меня больной отец, мы очень торопились собрать его вещи, его одежду, маму собрать. Впопыхах мы закинули всех наших котов на крышу, собаку оставили на веранде, так как мы думали, что вернемся домой на следующий день, чтобы выпустить их. В итоге, когда мы уже собрались ехать домой, к сожалению, мост перекрыли, и мы не могли понять, как нам попасть в старый город, на Советскую, потому что он полностью отрезан до сих пор. И сегодня, прямо недавно, нашла контакты (предлагавшей помощь — Ред.) Ксении, которая посоветовала доехать до пункта, где дежурит МЧС, чтобы нас на лодке перевезли на Советскую и мы спасли животных».

Александра Морозова, пенсионер, жительница дома по улице Докучаева

«Первый этаж в воде почти весь, мы на пятом этаже. Всё в воде, представьте: ни света, ни газа — ничего. В основном все люди выехали. С первого этажа — сразу же ночью, только на восьмом этаже осталась одна квартира, где не выехали, и на четвертом этаже семья: там ребенок болеет и они не хотят выезжать. У меня муж больной, думала, останемся, не поедем. Но в итоге сегодня нашли жилье у племянника мужа в девятиэтажном доме на «Луче». Оставлять квартиру страшно, я всё помолила, покрестила и говорю: «Господи, помоги». Мы же не думали, что так затопит».

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Татьяна, эвакуированная жительница

«Было очень страшно! Вчера, 7 апреля, на «Форштадте» люди сидели на крышах, подъем воды за час составил 50–70 см. Был чрезвычайно сильный поток. Специальные службы не успевали справиться с объемом работы. Люди с 5 утра пытались дозвониться, чтобы попросить помощи. Добровольцев не хватает».

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Монологи волонтеров, помогающих в зоне бедствия в Орске

Вячеслав Кочкин, руководитель социального отдела Орской епархии, священник. Помог эвакуировать 45 пациентов из подтопленной больницы

«В городе обстановка сложная: вода прибывает до сих пор. Благодаря слаженным действиям администрации и МЧС паники нет — людей эвакуируют и развозят по пунктам временного размещения (ПВР). Прорыв дамбы закрывают. Среди потерпевших много пожилых, инвалидов. Когда вода уйдет, будем активно разворачивать волонтерскую помощь: приводить в порядок дома пострадавших».

Владимир, водитель маршрутного такси, доставляет пострадавших в ПВР

«Я работаю примерно 20 лет на маршрутке, в данной ситуации помогаем перевозить людей с затопленных территорий, дежурим и доставляем в места дислокации. В данный момент это 32-я школа. Попросила администрация нас на безвозмездной основе, в частном порядке всё это делаем. Мы дежурили до этого в других точках, а сейчас за мостом стоят несколько наших газелей. Я как челнок отсюда перевожу людей, и там администрация по всем участкам уже распределяет и довозит. Пока эта операция не закончится, мы будем находиться здесь, рядом».

Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

Местная жительница, помогает пострадавшим

«Мы помогаем людям, которые оказались в трудной ситуации в данный момент. Подвозим необходимые вещи в ПВР, помогали людям на моторных лодках. Ведь в затопленных районах дома оказались по крышу в воде. И все зачастую сидят до конца в своих домах, никто не хочет их покидать», — рассказала она. По словам женщины, питьевая вода сейчас есть только в магазинах, но в затопленных районов и сами магазины затоплены — и там дефицит воды.

Зооволонтерское сообщество «Джульбарс», вывозит собак и кошек

«Мы — зооволонтеры, сейчас организуем помощь животным в Орске. В затопленном Советском районе оказалось очень много собак, как породистых, так и беспородных, есть кошки. Мы вывозим животных в пункты временного размещения, организуем помощь. На данный момент в Новотроицке организован склад, куда привозят всех животных, которых удалось поймать. Там же можно оставить животное на передержку. Склад арендовали за счет людей, помощи, которую выделяли, и собственных средств».

Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

Эвакуированная жительница Орска, они с мужем помогали соседям в эвакуации

«Удалось соседку уговорить, не хотела уезжать, но в итоге везем ее к внучке. Она уже старенькая, говорит: «Мне всего хватит, всё нормально». Мы ей воды тоже оставили, муж всех из дома помогал эвакуировать, пока всё перевез. Теперь последние уже, наверное. Сами остановились у родителей. Не ожидал никто, что будет так. Мы когда маленькие были, вода доходила до края дороги, но так никогда не затапливало. Мы детьми всегда ходили смотрели, такого не видели ни разу».

Напомним, 5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили немедленно. Губернатор региона Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей были госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.