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Корреспондент «Известий» показал эвакуацию жителей Орска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Воробьев показал кадры оказавшегося в полной власти весеннего паводка города Орска Оренбургской области.

Перемещаться по населенному пункту всё еще возможно лишь вплавь, а в Старом городе один из районов и вовсе стал настоящим отрезанным от внешнего мира островом, на котором продолжают жить местные.

В настоящее время уровень воды в Орске остается довольно высоким, гуманитарную помощь, за которой выстраиваются длинные очереди, доставляют на специальных вездеходах.

«Мы просто не могли выйти. <…> На лодке с чердака спускались, доезжали до кухни», — рассказала одна из жительниц Орска.

При этом есть и те, кто не собирается покидать свои дома из-за уверенности в том, что вода к ним не доберется. Тех людей, которых были вынуждены эвакуировать из своих жилищ, доставляют во временные пункты размещения, где предоставляется вся необходимая помощь, в том числе и медицинская.

«Мы же не думали, что так затопит»
Монологи очевидцев и волонтеров, оказавшихся в зоне подтопления в Орске

В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

Кроме того, 8 апреля в правительстве Оренбургской области сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить 2003 жилых дома, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплены 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25.

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