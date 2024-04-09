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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга резко поднялся до 914 см

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга резко поднялся до 914 см. Об этом 9 апреля в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Салмин.

«Уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 см. При уровне 930 произойдет подтопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно», — написал он.

Мэр добавил, что в городе звучит сирена. Он также призвал жителей ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцов СНТ за микрорайоном Заречный собрать документы и ценные вещи, увезти из зоны подтопления автомобили, а детей, пожилых людей и инвалидов вывезти из домов.

Салмин призвал отнестись к предупреждению серьезно, он не исключил объявления экстренной эвакуации в ближайшие часы.

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5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала район Старый Город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Из-за ситуации в городе госпитализировали шестерых взрослых и двоих детей, но их состояние не вызывает опасений. В регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Паводки в регионе изначально прогнозировались как аномальные, но на сложившуюся критическую ситуацию повлияли меры, принятые местными властями.

9 апреля в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о требовании властей немедленно эвакуироваться из города. В зоне потопления несколько поселков и СНТ. Они находятся в поймах рек Урал и Сакмара.

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