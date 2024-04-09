Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге

Сирена прозвучала в Оренбурге, власти просят жителей города немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Об этом в своем Telegram-канале сообщила 9 апреля мэрия города.

Звук сирены прозвучал в 10:40 по местному времени (8:40 мск).

«В областном центре действует режим ЧС. Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет на 8:00 897 см. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», — говорится в сообщении

В зоне потопления несколько поселков и СНТ. Они находятся в поймах рек Урал и Сакмара.

Так, угроза подтопления объявлена для поселка им. Куйбышева, Зауральской и Протопоповской рощ, СНТ «Дубки». Паводок угрожает, в частности, поселкам Кузнечный, Пристанционный, Заречный, Подмаячный.

Ожидается, что уровень воды в реках продолжит повышаться и достигнет своего пика в среду, 10 апреля.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

В правительстве Оренбургской области 8 апреля сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить около 2 тыс. жилых дома, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплено 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25.