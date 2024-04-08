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В Тюменской области из-за неблагоприятного прогноза по паводку ввели режим ЧС

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В Тюменской области из-за неблагоприятного прогноза по паводку вводится режим ЧС. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил губернатор региона Александр Моор.

Он выложил видеообращение в Telegram-канале.

«Сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение ввести на территории Тюменской области режим чрезвычайной ситуации. <…> Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно. Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая», — сказал он.

Моор уточнил, что на данный момент наблюдается постепенный подъем уровня воды из-за таяния снега и льда. Специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации, ожидается высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол. Губернатор подчеркнул, что введенный режим ЧС позволит быстро реагировать на обстановку, а у оперативных служб при таких условиях будет больше полномочий для защиты населения и территории региона.

«В целом подготовка к паводку прошла в плановом режиме. Провели командно-штабные учения в муниципалитетах. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС в области насчитывает более 12 тыс. человек. Мы готовы задействовать свыше 2,6 тыс. единиц техники и 194 единиц плавсредств», — продолжил Моор.

Глава области указал, что поручил организовать работу пунктов временного размещения, проинформировать жителей о возможной угрозе.

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На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 7 апреля Росгидромет сообщил о превышении к концу апреля исторического максимума уровня половодья на реке Ишим в Тюменской области. Его руководитель Игорь Шумаков указал, что 15-16 апреля по всему протяжению Ишима ожидается превышение неблагоприятной отметки, а пик паводка прогнозируется 23-25 апреля, добавляет «Газета.Ru».

В тот же день президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Моором и Вадимом Шумковым. Он продолжает получать данные с мест природных аномалий.

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