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Уровень реки Тобол в Кургане увеличился за сутки на 23 см

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Фото: t.me/kurganchp
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За сутки уровень воды в реке Тобол в Кургане повысился на 23 см. Об этом 10 апреля сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

«Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08:00 (06:00 мск. — Ред.) 10 апреля 2024 года составляет 357 см», — следует из публикации.

Кроме того, в сообщении Звериноголовского муниципального округа в соцсети «Одноклассники» указывается, что уровень реки Тобол в районе села Звериноголовское на юге Курганской области достиг отметки 933 см.

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На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 8 апреля губернатор Вадим Шумков сообщил, что в Курганской области из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Он отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается и воды прибывает намного больше и быстрее.

В тот же день глава МЧС Александр Куренков отметил, что министерство работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. А на следующий день в регион для помощи в ликвидации паводка отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) и пять единиц техники.

9 апреля Куренков лично прибыл в регион. После облета подтопленных территорий он сообщил, что в Курганскую область из-за паводка направлены дополнительные группировки МЧС из пяти регионов.

Тогда же сообщалось, что уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовского в Курганской области достиг 893 см.

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