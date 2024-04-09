В Курганскую область из-за паводка направили допсилы МЧС РФ из пяти регионов

В Курганскую область из-за паводка направлены дополнительные группировки МЧС России из пяти регионов. Об этом во вторник, 9 апреля, заявил глава ведомства Александр Куренков после облета подтопленных территорий региона.

«В регион заблаговременно из пяти субъектов направлены дополнительные группировки МЧС России. При необходимости будем наращивать силы», — сказал он.

Ранее в этот день Куренков прибыл в регион. Он сразу пересел на вертолет, чтобы с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым оценить паводковую ситуацию и послушать соответствующий доклад.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 8 апреля Шумков сообщил, что в Курганской области из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Он отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается и воды прибывает намного больше и быстрее.

В тот же день глава МЧС отметил, что министерство работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. А на следующий день в регион для помощи в ликвидации паводка отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) и пять единиц техники.

9 апреля сообщалось, что движение по автодороге на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области перекрыли из-за перелива через трассу паводковых вод. В Звериноголовском уровень воды на 10:00 достиг 735 см, поднявшись за два часа на 74 см. Губернатор региона призвал население села срочно эвакуироваться. Он также сказал, что в селе Звериноголовское уровень воды поднялся на 35 см за два часа и достиг 770 см.