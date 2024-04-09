В Курганскую область для ликвидации паводка отправились 50 спасателей из ЯНАО
В Курганскую область для помощи в ликвидации паводка отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) и пять единиц техники, сообщили 9 апреля в Telegram-канале регионального ведомства.
«Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по ЯНАО убыла в Курганскую область для оказания помощи в ликвидации паводка. Из Ноябрьска выдвинулись 50 специалистов на 5 единицах техники», — сказано в сообщении.
Там добавили, что в Курганской области также работают дополнительные подразделения МЧС России из Свердловской области и Урала.
В Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается и воды прибывает намного больше и быстрее.
Глава МЧС Александр Куренков заявил, что министерство работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники.
Утром 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу Звериноголовское, дорогу перекрыли. Шумков призвал жителей населенного пункта срочно эвакуироваться.