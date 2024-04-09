Уровень воды в курганском селе Звериноголовское поднялся на 35 см за два часа

Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области поднялся на 35 см за два часа и достиг 770 см. Об этом 9 апреля в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков.

«Звериноголовское, 12:00 (10:00 мск. — Ред.), уровень — 770 см, плюс 35 см за два часа», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что движение по автодороге на подъезде к селу Звериноголовское перекрыли из-за перелива через трассу паводковых вод, тогда уровень воды достиг 735 см, поднявшись за два часа на 74 см. Жителей призвали эвакуироваться.

Ранее, 8 апреля, Шумков сообщил, что в Курганской области из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Он отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается и воды прибывает намного больше и быстрее.

В тот же день глава МЧС Александр Куренков отметил, что министерство работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники.

9 апреля Куренков прибыл в Оренбургскую область для оценки обстановки и контроля действий по ликвидации последствия паводков в регионе. Затем министр направится в Курганскую и Тюменскую области, где прогнозируется повышение уровня вод в местных реках.