Сирены в селе Звериноголовское Курганской области начали оповещать об эвакуации

Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское Курганской области за два часа поднялся почти на 1 м, сирены оповещают население о необходимости эвакуации. Об этом 9 апреля сообщили в администрации муниципалитета.

«Уровень в реке Тобол в районе с. Звериноголовского за два часа поднялся почти на метр. Электросирены оповещают об обязательной эвакуации! Жители сел Прорывное, Озёрное, Звериноголовское, Бугровое, д. Верхняя Алабуга! Покиньте затопляемую зону!» — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале муниципального округа.

Тех жителей, кому некуда уехать, разместят в пунктах временного размещения до урегулирования ситуации. Особое внимание призвали уделять детям, пожилым и маломобильным родственникам.

В Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается и воды прибывает намного больше и быстрее.

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что министерство работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники.

Утром 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу Звериноголовское, дорогу перекрыли. Шумков призвал жителей населенного пункта срочно эвакуироваться. Для помощи в ликвидации паводка в Курганскую область отправились 50 специалистов МЧС.