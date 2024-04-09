Уровень воды в реке Тобол в Курганской области достиг 893 см

Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовского в Курганской области достиг 893 см. Об этом во вторник, 9 апреля, заявил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале.

«Уровень воды в Звериноголовском на 20:00 (18:00 мск) составляет уже 8 м 93 см. За сутки с небольшим прирост составил более 3,5 м. Прирост по часам составляет примерно 20–50 см каждые 2 часа», — написал он.

Шумков обратил внимание, что пойма перед селами Усть-Уйское и Звериноголовское залита водой более 3–4 км в ширину, а выше, в сторону Кургана, река пока в русле.

«Получается эффект «бутылочного горлышка», когда до его достижения в Звериноголовском уровень воды растет быстро, а выше по руслу идет переток воды, но пока медленнее. Сейчас очень много зависит от того, сколько еще будут идти сбросы воды с водохранилищ, а также какой объем воды накоплен перед Звериноголовским и как она будет вести себя выше по течению», — продолжил чиновник.

Глава региона уточнил, что приход «большой воды» в город ожидается к 11–14 апреля. По его словам, в Звериноголовском ночь на 10 апреля будет очень непростой.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 8 апреля Шумков сообщил, что в Курганской области из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Он отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается и воды прибывает намного больше и быстрее.

В тот же день глава МЧС Сергей Куренков отметил, что министерство работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. А на следующий день в регион для помощи в ликвидации паводка отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) и пять единиц техники.

9 апреля Куренков лично прибыл в регион. После облета подтолченных территорий он сообщил, что в регион из-за паводка направлены дополнительные группировки МЧС из пяти регионов.