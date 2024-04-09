Боррель призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) должны быть прекращены. Об этом 9 апреля в соцсети X (бывш. Twitter) заявил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Безрассудная атака дронов на ЗАЭС увеличивает риск опасного ядерного инцидента», — написал он.

Боррель призвал прекратить подобные атаки. Также он заявил, что Россия «должна уйти со станции».

За последние несколько дней украинские военные несколько раз атаковали ЗАЭС с помощью беспилотников. 7 апреля прилет одного из дронов был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. Пострадали три человека. За 20 мин до ударов эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели на этой территории плановый обход. Глава агентства Рафаэль Гросси тогда назвал эту атаку безрассудной.

8 апреля сбитый БПЛА-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции. На следующий день удар беспилотника пришелся по корпусу, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Это произошло через 10 минут после того, как мимо здания проехали сотрудники МАГАТЭ. При атаке никто не пострадал, но на ЗАЭС отдельно подчеркнули, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушают принципы ядерной безопасности, установленные агентством.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва собирается добиться от МАГАТЭ оценок нападений Киева на ЗАЭС. Министр напомнил, что эксперты агентства допущены на станцию именно для того, чтобы объективно оценивать ситуацию. В Кремле подчеркнули, что атаки Киева на станцию — очень опасная провокация.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.