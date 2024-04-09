Стали известны подробности атаки дрона на тренажерный центр ЗАЭС

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) 9 апреля атаковал тренажерный центр реакторного зала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ровно через 10 минут после того, как мимо здания проехали сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 9 апреля сообщила «Известиям» директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, отметив, что удар дрона пришелся по крыше здания.

«Атака ВСУ произошла через 10 минут после того, как мимо учебно-тренировочного центра проехали сотрудники МАГАТЭ, которые возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга», — сообщила Яшина.

Она отметила, что уникальность данного учебно-тренировочного центра в том, что в нем находится реальное оборудование, в том числе реакторный зал. Отсутствует только само ядерное топливо.

«Сотрудники ЗАЭС здесь проходят обучение и отрабатывают технологические операции, в том числе в реакторном зале. В результате этой атаки ни сотрудники, ни уникальное оборудование не пострадали», — добавила представитель ЗАЭС.

Ранее 9 апреля в МАГАТЭ сообщили, что проинформированы о новой атаке беспилотника ВСУ по тренажерному центру реакторного зала на ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эта атака не создала прямой угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС, но нанесенный удар беспилотника подчеркивает серьезность ситуации, сложившейся вокруг электростанции.

Украинский дрон атаковал крышу ЗАЭС ранее в этот день. В Telegram‑канале станции уточнили, что удар пришелся по корпусу, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. При атаке никто не пострадал, но на ЗАЭС отдельно подчеркнули, что атаки ВСУ нарушают принципы ядерной безопасности, установленные МАГАТЭ.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва собирается добиться от МАГАТЭ оценок нападений Киева на ЗАЭС. Министр напомнил, что эксперты агентства допущены на станцию именно для того, чтобы объективно оценивать ситуацию.

Ранее сбитый над ЗАЭС украинский дрон-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции 8 апреля. Сотрудники ЗАЭС тогда не обнаружили угроз ее ядерной безопасности. Беспилотники ВСУ атаковали ЗАЭС и 7 апреля. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. Пострадали три человека, а грузовик, разгружавший продукты, получил повреждения. За 20 мин до ударов эксперты МАГАТЭ провели на этой территории плановый обход. Гросси тогда назвал эту атаку безрассудной, но в агентстве отметили, что случившееся не повлияло на ядерную безопасность станции.

В Кремле подчеркнули, что атаки Киева на ЗАЭС — очень опасная провокация. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что РФ после ударов ВСУ по станции потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.