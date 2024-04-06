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Напавший на губернатора Чибиса Быданов останется в больнице под охраной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Александр Быданов, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, после заключения под стражу останется в охраняемой одноместной палате в Апатистко-Кировской городской больнице. Об этом в субботу, 6 апреля, заявил главный врач медицинского учреждения Юрий Ширяев.

«Нападавший находится в стабильном состоянии. Пока не готов сказать, сколько он пробудет в больнице. Он будет содержаться в одноместной палате под охраной», — сказал он журналистам.

Главврач не стал сообщать характер травмы, полученной обвиняемым при задержании, сославшись на врачебную тайну. Кроме того, Ширяев уточнил, что пострадавшего Чибиса доставили в больницу через 10–12 минут после нападения и практически сразу отправили в операционную. Он добавил, что сама операция заняла около одного часа 15 минут, ее проводил заведующий хирургическим отделением Вячеслав Алексеев.

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что Быданова после завершения выездного судебного заседания увезли обратно в больничную палату. В субботу мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Кроме того, фигурант дела отметил, что сожалеет о содеянном и готов извиниться перед пострадавшим.

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Чиновник находится в больнице в тяжелом состоянии, нападавший задержан

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот, его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

Нападавший был задержан, однако перед этим пытался бежать, один из бойцов Росгвардии применил табельное оружие. Как сообщили в Следственном комитете РФ, 42-летний житель Апатитов объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично с Чибисом знаком не был. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.

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