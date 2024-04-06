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Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Александр Быданов, напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил, что сожалеет о содеянном и готов извиниться перед пострадавшим. Об этом мужчина сообщил 6 апреля перед выездным судебным заседанием.

Заседание суда по избранию меры пресечения подозреваемому пройдет в Апатитско-Кировской центральной городской больнице. Оно состоится в закрытом режиме, но корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину удалось поговорить с задержанным.

«Я извинюсь, но, пока идет следствие, никаких комментариев», — сказал Быданов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, нападение произошло спонтанно и не готовилось заранее.

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Чиновник находится в больнице в тяжелом состоянии, нападавший задержан

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот, его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

Нападавший был задержан, однако перед этим пытался бежать, бойцы Росгвардии применили табельное оружие. Как сообщили в Следственном комитете РФ, 42-летний житель Апатитов объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично с Чибисом знаком не был. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.

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