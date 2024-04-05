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Участники антиизраильских демонстраций в Иране принесли фото Нетаньяху и Гитлера

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Фото: TASS/АР/Arshad Butt
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В городах Ирана прошли общенациональные демонстрации в поддержку Палестины и против действий Израиля. Видео одного из таких митингов, который состоялся 5 апреля в Тегеране, публикуют «Известия».

Как можно увидеть на этих кадрах, тысячи участников массовой акции прошли маршем по улицам иранской столицы, размахивая множеством флагов.

В ходе демонстрации они поставили фотографию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в полный рост рядом с таким же снимком Адольфа Гитлера. Кроме того, по улице протащили гробы, покрытые флагами Израиля и США, а затем сожгли символы обеих стран.

По сообщению агентства Tasnim, в целом пропалестинские демонстрации в этот день охватили более 2 тыс. населенных пунктов Ирана. В Тегеране также состоялась похоронная процессия в честь бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые ранее погибли в результате удара израильских войск по консульству страны в Сирии.

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В результате ракетного удара погибли 13 человек, среди них два генерала Корпуса стражей исламской революции

Накануне, 4 апреля, СМИ сообщили, что ЦРУ, а также действующие и бывшие официальные лица США предупредили Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов. По их информации, Тегеран готовится атаковать территории Израиля с помощью беспилотных аппаратов и ракет. В связи с угрозой была приостановлена работа 28 дипломатических представительств Израиля по всему миру.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о состоянии повышенной готовности на всех фронтах. Он добавил, что Армия обороны Израиля усилила системы противовоздушной обороны. Позже сообщалось, что на границе Ирана и Ирака был замечен некий летящий светящийся объект.

Армия обороны Израиля 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске, при атаке погибли два генерала КСИР — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего же погибли 13 человек. Религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар по Израилю.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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