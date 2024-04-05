Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана

Власти Израиля приостановили работу 28 дипломатических представительств по всему миру в связи с угрозой со стороны Ирана. Об этом 5 апреля сообщает телеканал Sky news Arabiya.

«28 диппредставительств закрыты после угрозы Ирана ответить на удар по его консульству в Дамаске. Представитель израильской армии заявил, что Израиль серьезно относится к каждой угрозе в свой адрес, но в инструкциях командования тыла нет никаких изменений», — отмечает СМИ.

Представитель военных также отметил, что в последние шесть месяцев Израиль ведет войну на несколько фронтов, поэтому армия готова ко всем сценариям, в связи с чем состояние боевой готовности повышено в боевых частях, системах ПВО и ВВС.

Накануне радиостанция Kan также сообщала, что в рамках «беспрецедентной готовности» к ожидающемуся ответу Ирана на приписываемый Израилю удар в Дамаске израильский МИД, согласовав свои действия с силовиками, решил эвакуировать ряд своих посольств по всему миру.

Ранее 5 апреля СМИ сообщили, что ЦРУ, а также действующие и бывшие официальные лица США предупредили Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов. По их информации, Тегеран готовится атаковать территории Израиля с помощью беспилотных аппаратов и ракет. Позже сообщалось, что на границе Ирана и Ирака был замечен некий летящий светящийся объект.

Армия обороны Израиля 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек. Религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар по Израилю в ответ на уничтожение здания иранской дипмиссии в Дамаске 1 апреля.

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали 4 апреля провели встречу, на которой обсудили текущую ситуацию в регионе. Стороны заявили, что допускать дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке нельзя.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.