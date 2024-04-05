В МИД РФ отметили недопустимость эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Допускать дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке нельзя. К такому выводу пришли специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали. Об этом сказано в сообщении для прессы на сайте МИД РФ в четверг, 4 апреля.

Встреча дипломатов была направлена на обсуждение обстановки на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильского конфликта.

«Была подчеркнута недопустимость дальнейшей эскалации насилия, в том числе односторонних действий, способных привести к разрастанию вооруженного противостояния в регионе», — написано в сообщении ведомства.

Кроме того, иранский посол и замглавы МИД РФ отметили стабильное поддержание Москвой и Тегераном политического диалога. Богданов и Джалали подчеркнули, что Россия и Иран продолжают совместную работу над решением конфликтов на Ближнем Востоке мирным путем.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

Российская сторона 2 апреля осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права. На заседании в СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Израиль прекратить удары и разжигание конфликта в регионе. Также заместитель постоянного представителя КНР при организации Гэн Шуан подчеркнул, что чрезмерное применение силы только усугубляет кризис.

В тот день же министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске. По его словам, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов — в наступлении и обороне.

3 апреля первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия распространила в СБ ООН проект заявления с осуждением удара ЦАХАЛ по консульству. В ходе заседания РФ подчеркнула: при дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке ответственность за это ляжет на США, Великобританию и Францию, которые «так и не нашли в себе силы осудить израильскую атаку».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.