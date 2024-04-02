Зампостпреда КНР при ООН резко осудил удар Израиля по иранскому консульству в Сирии

Китай считает удар Израиля по дипломатическим объектам ирана в Сирии грубым нарушением международного права. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

«Вчера дипломатические объекты в сирийском Дамаске подверглись авиаудару, в результате которого погибли семь сотрудников иранской дипмиссии, объектам был нанесен серьезный ущерб. Это является грубым нарушением Устава ООН и международного права, а также нарушением суверенитета как Сирии, так и Ирана», — заявил он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Шуан потребовал от Израиля прекратить удары по Ливану и Сирии и заявил, что ситуация в регионе может только ухудшиться. По его словам, военные атаки не решают проблем, а чрезмерное применение силы только усугубляет кризис.

Российская сторона 2 апреля осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права. На заседании в СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Израиль прекратить удары и разжигание конфликта в регионе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали два местных жителя. По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента США Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности Вашингтона к атаке.

Позднее, 2 апреля, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске. По словам главы оборонного ведомства, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов — в наступлении и обороне.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.