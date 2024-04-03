РФ распространила в СБ ООН проект заявления с осуждением удара по консульству Ирана

Россия распространила в Совете Безопасности (СБ) ООН проект заявления с осуждением удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Об этом 3 апреля сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«По итогам обсуждения мы по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами распространили проект заявления СБ для прессы с осуждением произошедшего. Это еще одна возможность протестировать истинные намерения наших западных коллег. Посмотрим, как пойдет работа над этим документом», — написал он в своем Telegram-канале.

Полянский напомнил, что накануне, 2 апреля, прошло заседание СБ ООН по инициативе России, встреча касалась удара ЦАХАЛ по иранскому консульству в Сирии. По его словам, «западная «тройка» говорила о чем угодно, только не об авиаударе по дипломатическому объекту».

«В прошлый раз СБ обсуждал подобное 25 лет назад, когда в результате удара НАТО было уничтожено здание посольства КНР в Белграде. Китайские коллеги сегодня об этом напомнили. Американцы (которых, к слову, никто не обвинял) сразу сами заявили, что ничего про планы ударить по консульству не знали (что, естественно, навело аудиторию на мысли об обратном)», — отметил Полянский.

Он уточнил, что при этом американская сторона дополнила, что для нее случившееся всё же станет «поводом для озабоченности», если подтвердятся сведения о дипломатическом статусе объекта.

Полянский добавил, что в ходе заседания Россия подчеркнула: при дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке ответственность за это ляжет на США, Великобританию и Францию, которые «так и не нашли в себе силы осудить израильскую атаку».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

Российская сторона 2 апреля осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права. На заседании в СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Израиль прекратить удары и разжигание конфликта в регионе. Также заместитель постоянного представителя КНР при организации Гэн Шуан подчеркнул, что чрезмерное применение силы только усугубляет кризис.

В тот день же министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске. По его словам, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов — в наступлении и обороне.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.