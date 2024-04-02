Израиль после удара по дипмиссии Ирана пообещал бороться с врагами всеми способами

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Об этом 2 апреля написала газета The Times of Israel.

Говоря об ударах по диппредставительству Ирана, а также по объектам других стран, которые напрямую не участвуют в конфликте в секторе Газа, Галлант указал, что Израиль будет противостоять укреплению позиций Ирана любыми способами, «везде, каждый день».

«Мы дадим понять всем, кто действует против нас, на всем Ближнем Востоке, что цена за действия против Израиля будет высокой ценой», — заявил он.

По словам главы оборонного ведомства, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов, в наступлении и обороне.

«Мы видим доказательства этого каждый день, в том числе и в последние дни», — добавил он.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров.

Накануне Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей. По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности США к атаке.

Российская сторона осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.