Стадо овец перешло польско-украинскую границу и вызвало переполох
Стадо овец перешло польско-украинскую границу, из-за чего пограничников Польши подняли по тревоге. Об этом 30 марта сообщило радио RMF24 со ссылкой на бещадское пограничное подразделение (BOSG).
Инцидент произошел этой ночью в районе Корчова (рядом со Львовской областью).
«Приборы оповещали о приближающихся к линии границы фигурах. На экранах мониторинга было распознано стадо овец. Животные пересекли границу и начали пастись. Сотрудники в форме, прекрасно знающие приграничную территорию и ее жителей, предупредили владельца неуправляемого стада», — заявил лейтенант пограничной службы Петр Закеларж.
Далее подбадриваемые криками хозяина овцы вернулись в Польшу. Однако такое «вторжение» заставило пограничников насторожиться. Они назвали пересечение границы рецидивом, поскольку двумя неделями ранее стадо уже выходило гулять на пограничную дорогу, но переходить границу не стало.
В конце декабря 2023 года в Польше неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство, где его всё время сопровождала противовоздушная оборона (ПВО) страны. По этому факту президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины. Однако наземные поиски обломков ракеты ни к чему не привели. Позднее, в начале января, польские СМИ писали, что местному правительству необходимо обратиться для поиска ответа к ясновидящим.