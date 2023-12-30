Польские военные не обнаружили следов залетевшей на территорию страны ракеты

Польские военные не нашли следов ракеты, которая накануне залетела на территорию страны со стороны Украины, в поисковой операции было задействовано почти 500 человек. Об этом 30 декабря сообщило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

«В 15:00 проверка обозначенной территории была завершена. Результат поиска был отрицательным. Не обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинщины», — отмечено на странице командования в соцсети X (бывш. Twitter).

Военные добавили, что никаких дальнейших мероприятий по проверке не планируется. Они также поблагодарили жителей за понимание и отметили, что действия польской армии были направлены на обеспечение безопасности граждан.

Ранее 30 декабря в оборонном ведомстве предупредили, что в Люблинском воеводстве будут проводиться наземные поиски обломков ракеты, которая вчера попала в воздушное пространство Польши. В них участвовало около 480 военнослужащих.

Инцидент c ракетой произошел 29 декабря. Тогда сообщалось, что неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши, его сопровождала противовоздушная оборона (ПВО) страны. Потом объект пропал с радаров. Из-за случившегося были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства. В тот же день президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.

Как сообщил «Известиям» осведомленный источник, залетевшей на территорию Польши ракетой могла быть зенитная управляемая ракета комплекса С-300 или С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что с начала спецоперации в стране уже происходили подобные инциденты.

До этого, в ноябре 2022 года, на территорию Польши упали два снаряда, они угодили в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Тогда украинский президент Владимир Зеленский поспешил обвинить в происшествии Москву. Но на следующий день установили, что ракета все-таки принадлежит ВСУ. В результате случившегося погибли два человека.