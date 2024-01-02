В Польше предложили обратиться к ясновидящим из-за прилетевшей с Украины ракеты

После необъяснимого пролета ракеты с территории Украины в Польшу местному правительству необходимо обратиться к ясновидящим, чтобы установить ее происхождение. Такое утверждение в понедельник, 1 января, высказали обозреватели издания Myśl Polska.

Они прокомментировали ту суматоху, с которой нынешнее польское правительство пытается найти ответственных за произошедшее.

«Интересно, не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится всё больше и больше», — пишет Myśl Polska.

Инцидент c ракетой произошел 29 декабря. Тогда сообщалось, что неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши, где его всё время сопровождала противовоздушная оборона (ПВО) страны. Впоследствии объект пропал с радаров. Из-за случившегося были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства. В тот же день президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.

На следующий день наземные поиски обломков ракеты ни к чему не привели. Польские военные не нашли никаких следов вооружения.

Как сообщил «Известиям» осведомленный источник, залетевшей на территорию Польши ракетой могла быть зенитная управляемая ракета комплекса С-300 или С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что с начала спецоперации в стране уже происходили подобные инциденты.

До этого, в ноябре 2022 года, на территорию Польши упали два снаряда, они угодили в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Тогда украинский лидер Владимир Зеленский поспешил обвинить в происшествии Москву. Но на следующий день установили, что ракета все-таки принадлежит ВСУ. В результате случившегося погибли два человека.