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Военный эксперт оценил достоверность слов Зеленского о численности ВСУ

Военный Дандыкин допустил возможную службу 880 тыс. человек в ВСУ
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Реальная численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть близка к цифрам, озвученным президентом страны Владимиром Зеленским, около миллиона человек, поскольку Украина регулярно проводит мобилизацию. Об этом военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил в понедельник, 29 января.

«Военных много на белорусском направлении, на границах с нашими регионами. На линии соприкосновения где-то 500–600 тыс. человек. Но потери огромные, только по некрологам подсчитали порядка 400 тыс. человек, с ранеными это где-то миллион», — оценил военный в разговоре с Lenta.Ru.

При этом он подчеркнул, что итог конфликта не всегда определяется численностью войск. Действия руководства могут оказаться гораздо более значимыми.

«У нас мобилизация приостановлена. Призвали 300 тыс. человек, где-то полмиллиона контрактников, много добровольцев. Но не всё решают люди. Решают те, кто руководит боевыми действиями, важно, у кого какие средства авиации, беспилотники и прочее», — подчеркнул он.

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Накануне Зеленский заявил, что в ВСУ служит до 880 тыс. человек, при этом отметив, что это «миллионная» армия, сообщает телеканал «360».

«А при этом у нас 30 млн человек сейчас, сейчас конкретно 30 млн людей работают, а даже, может, больше немного. Сказать точно цифру не могу», — цитирует его НСН.

Зеленский подчеркнул, что Киев стремится вернуть граждан мобилизационного возраста, пишет РИАМО.

11 января газета The Times сообщала, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну.

Ранее, 9 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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